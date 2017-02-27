做4次試管嬰兒都失敗 林益如義大利「自然做人」成功！

台視主播林益如一趟義大利放鬆之旅做人成功。（取自臉書）

台視主播林益如懷胎六月仍身材纖細。（台視）

39歲的台視晚間新聞主播及《台灣名人堂》主持人林益如，開心宣布已懷孕6個月，平常作風低調的她表示，因為產檢、待產等因素，再過一段時間可能會暫別主播台，怕觀眾朋友擔心，才選擇公開分享喜訊。結婚4年的她，共做過4次試管嬰兒、打了100多針都失敗，卻在她快要放棄時，一趟義大利紓壓之旅，終於順利懷孕，「自然做人」成功！據了解，她會提前在三月底開始請假待產。

林益如與任職科技業的老公，因一場校友聚會、彼此一見鍾情，交往兩年後決定牽手共度下半輩子，結婚5年來卻遲遲沒有好消息，每每被問到這問題，林益如總是甜笑著說：「順其自然！」但其實身材纖細的林益如因為懷孕之路並不如想像順利。工作上表現優異的她，因為長年在工作上「過度追求完美性格」影響，懷孕之路走來特別辛苦，為調養身體，她甚至戒掉最喜歡吃的冰淇淋與咖啡，她坦言：「曾到醫院做精密檢查被診斷出為『卵巢早衰』。」求子心切的她決定嘗試做「試管嬰兒」，但努力多次都無法如願，終於在努力多年後順利「自然做人」成功。

也因此，她對好不容得來的寶寶相當保護小心，對於寶寶性別與小名，她一概低調表示：「男生女生都好、健康最重要，目前都是稱呼寶寶為『娃娃』！」

林益如透露，老公為她安排的這趟「義大利紓壓之旅」，原本就是秉持著盡情大吃大喝好好放鬆原則，之後夫妻兩人再繼續努力，她不好意思地笑說：「已經戒了3年多的咖啡、到了義大利馬上破功，簡直把咖啡當水喝！」旅途中林益如也特別到羅馬著名的教堂巡禮，她表示聽當地人說教堂相當靈驗，一到教堂就看老公非常虔誠地向聖母瑪麗亞禱告，沒想到回國後就順利懷孕，林益如表示：「我沒有宗教信仰，不過我覺得那裡真的是我們夫妻倆的『懷孕勝地』！」

已經懷孕6個月的林益如僅僅胖了4.5公斤，她特別澄清：「真的沒有在節食，爸爸媽媽都燉湯給我補身體，還是以吃得營養健康為主。」她也感謝台視長官同仁體恤她懷孕辛苦，不僅准許她穿平底鞋播新聞，三月底休長假前，也可能會讓她坐著播新聞。

(中時)