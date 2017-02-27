永和緝毒專案績效 新北市之冠
新北市永和警分局執行「全國同步查緝毒品專案行動」，2月24日至27日共查獲毒品案8件、毒蟲17人，各式毒品數量高達2.5公斤，績效全新北市之冠。
警方調查，25歲周姓女子等10人在26日晚間欲攜帶大批安非他命出國門，準備偷渡至澳洲、紐西蘭、印尼等地，這些人將毒品包覆於腹部纏成腰帶狀，接著用寬鬆外衣蓋住，仍逃不過警方法眼。
財政部關務署臺北關、航空警察局刑事警察大隊、刑事警察局偵查第三大隊、新北市永和警分局、新店警分局、桃園市龜山警分局等單位聯手破獲。
嫌犯坦承運毒，供稱因缺錢花用，每人每次25萬元代價運輸毒品，警訊後依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，將持續擴大追查幕後集團主嫌。
永和警分局偵查隊長龍海光指出，毒品害人害己、決不可因一時好奇沾而染毒，一旦沾染即遭毒害，所造成傷害不可預期，將家破人亡、危害社會大眾，民眾如發現不法，盡速向警察機關舉報。
龍海光強調，長期服用毒品會造成對毒品的耐受性，身體會出現戒斷症狀，如：流眼淚、流鼻水、打哈欠、全身骨頭痠痛、腹瀉、嘔吐、焦慮不安與失眠等症狀，嚴重將導致死亡，「毒品引進門，全家近鬼門！」
(中時)
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