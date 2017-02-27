金正恩砲決5官員 只因報告出錯

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根據美聯社報導，金正恩又砲決了5名資深官員，只因為他們的報告出錯誤。（圖／美聯社）

根據外電27日報導，北韓以防空砲處死5名資深安全官員，因為他們的報告出錯誤，激怒北韓領導人金正恩。

根據中央社引述美聯社今日報導，南韓議員李喆雨（Lee Cheol-Woo）表示，南韓國家情報院告訴他們，這5名北韓官員隸屬於國家安全保衛部，因向金正恩提出報告有錯誤，而遭到防空高砲處決。

目前不清楚其中所指的錯誤報告為何，南韓國家情報院也未說明是如何取得這項資訊。

(中時電子報)