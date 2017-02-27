木棒聯賽》最熟悉的投捕搭檔 齊力為平鎮奪首冠
平鎮高中投捕搭檔古林睿煬、戴培峰從少棒起就一路同隊，光靠一個眼神就能溝通，今天(27日)兩人在木棒聯賽冠軍戰再度聯手，古林睿煬以118球完投9局，戴培峰則是在4局下用棒子打下領先，兩人包辦勝投和勝利打點，助平鎮以4比0完封穀保家商，奪下隊史首座木棒聯賽冠軍。
古林睿煬、戴培峰從台中忠孝國小開始當隊友，之後一起就讀台中中山國中，接著進入平鎮高中，三級棒球階段一路都是投捕搭檔，每次搭配都不需要言語溝通，古林睿煬說：「我們有默契，用眼神他就知道我在想什麼。」
古林睿煬回憶，國小打進諸羅山盃4強賽時，自己在平手滿壘時揮了一顆壞球，造成球隊沒能晉級冠軍賽，「到現在，戴培峰都還會一直拿這件事出來講。」相隔多年後又回到嘉義市棒球場，兩人齊力為球隊奪下隊史首冠，這次戴培峰說：「今天他投完這場，我就原諒他了。」
今天是兩人繼2015年LLB(世界少棒聯盟)世界次青少棒奪冠後，再度在冠軍戰中搭擋，古林睿煬在戴培峰的引導之下，完投9局，只被敲2支安打，沒有失分，戴培峰說：「他今天表現太好了，沒有文字可以形容，我要的位置他都投得到。」
而古林睿煬能有如此表現，他也說：「戴培峰幫助很大。」不只是最讓他安心的好搭檔，戴培峰也在4局下掃出二壘安打，幫平鎮取得2比0的領先，也打下勝利打點。儘管近幾戰表現不盡理想，在這關鍵一役，戴培峰為好友挺身而出，「從以前到現在都沒有幫助過他什麼，今天要幫他一下。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。