樂來越愛你擁6獎大贏家 帶不走最佳影片
大受好評的「樂來越愛你」（La La Land），抱走本屆奧斯卡6個獎項，原本已到手的第7座大獎卻是個烏龍，最佳影片獎最後花落「月光下的藍色男孩」（Moonlight）。
法新社報導，稍早也獲得最佳改編劇本獎的「月光下的藍色男孩」導演巴瑞賈金斯（Barry Jenkins）在後台表示：「我注意到騷動，猜想可能有些不對勁，接著最後的結果讓我詫異到說不出話來。」
他說：「我以前也看過奧斯卡頒獎典禮，但從來沒看過這種事發生。」
參演「月」片的馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）與娜歐蜜哈瑞絲（Naomie Harris）都是以此片首次入圍奧斯卡，「月光下的藍色男孩」這次共拿下3個獎項。本片描寫1名生長在邁阿密貧困環境的非裔美籍男孩，為找尋自我立足之地而掙扎的成長故事。
本片對當代非裔美國人生活的生動刻畫贏得讚賞，並在身份認同、家庭、友情與愛情等議題上，被譽為等同於1部令人動容的沉思錄。
除「樂來越愛你」（La La Land）外，「月光下的藍色男孩」也打敗其他7部電影，奪得最佳影片獎，包括外星人入侵地球電影「異星入境」（Arrival），以及描寫家庭故事的「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）與「藩籬」（Fences）。
儘管最後發生頒獎烏龍，而必定成為奧斯卡史上最慘時刻，「樂來越愛你」仍是這晚的最大贏家。
本片在全球收穫大眾喜愛，賺回超過其3000萬美元預算10倍的收益。奧斯卡新科影后艾瑪史東（Emma Stone）與雷恩葛斯林（Ryan Gosling）分別在片中飾演胸懷大志的女演員及生活困頓的爵士音樂家，這2個角色在洛杉磯墜入愛河。
以數月之差，寫下最年少獲頒最佳導演獎記錄的導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle），才32歲，他說：「這是1部關於愛的電影，而且我也足夠幸運，能在拍攝此片時墜入愛河。」
「樂來越愛你」共抱回6個獎項，包括最佳攝影、最佳藝術指導、最佳電影配樂、最佳主題曲「City of Stars」、最佳女主角與最佳導演。（譯者：中央社廖禹揚）1060227
(中央社)
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