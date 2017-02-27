八達嶺動物園又有事 黑熊伸爪進遊客車

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曾發生老虎咬人事故的北京八達嶺野生動物園，26日又發生一隻黑熊將爪子伸進一輛自駕遊汽車的車窗，所幸未造成人員傷亡。

京華時報及新京報引述一名目擊者表示，26日下午1時19分，一輛在動物園內自駕遊的轎車在黑熊園遊覽時，車窗打開，車旁一隻黑熊將爪子伸進車內。

從現場照片看到，一輛白色自駕車在黑熊區域停靠，車窗打開，有兩隻黑熊靠近該車，趴在車窗外。

八達嶺野生動物世界負責人曹志杰說，這輛轎車中的兒童遊客誤開車窗，黑熊隨即圍上去。由於園區內工作人員發現及時，並未造成人員受傷。

有報導指出，小孩可能是一時害怕按錯了按鈕，導致車窗越開越大。

曹志杰還表示，遊客入園前需簽園區遊覽安全協議，園區發放的告知單上也有註明嚴禁打開窗戶，此外，園區內還有告知牌、廣播與工作人員提醒等。

八達嶺野生動物園近來頗受關注。去年7月23日，趙女士一家三口帶著母親，自行駕車到八達嶺野生動物園遊玩。在虎園內，趙女士下車被老虎拖走，其母下車救援，也被老虎咬住。事件最終造成趙女士嚴重受傷，趙母不幸遇難。1060227

(中央社)