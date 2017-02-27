休傑克曼逛夜市 聞臭豆腐表情多

好萊塢男星休傑克曼今晚在台北101與台灣粉絲見面後，接受粉絲推薦前往饒河街夜市點了臭豆腐，還特別低頭聞味道，表情十分豐富。

「金鋼狼」休傑克曼、「X教授」派屈克史都華昨天抵台，兩人在台短暫待3天，宣傳新片「羅根」。今晚6時30分，休傑克曼準時踏上101水舞廣場紅毯，原訂也要一起出席的派屈克史都華，最後因故未出席晚間紅毯。

二度來台灣的休傑克曼表示，台灣的硬體建設變化很多，「但是人沒有變」，直呼今晚看到這麼多粉絲迎接他，讓他又驚喜又開心。他知道台灣小吃有名，要粉絲推薦他好吃美食，有人喊「豬血糕」，主持人艾力克斯則是教他用中文說，「我要臭豆腐」。

經英文解釋後，休傑克曼得知是臭豆腐說，「羅根」的攝影師來自台北，也推薦他到台灣一定要品嚐臭豆腐，但他知道臭豆腐味道不好聞，「我有16歲兒子，那個味道應該和兒子的房間差不多。」

休傑克曼在走完紅毯之後，馬上就驅車前往饒河街夜市，被民眾目擊他買了一盤臭豆腐，顯然聽進了粉絲的推薦，他還特別低頭聞一下臭豆腐的味道，臉上也不時出現豐富的表情。1060227

(中央社)