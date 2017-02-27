護理師更換點滴遭病患腳踹 提告拒暴力

我要評比

台中慈濟醫院26歲涂姓護理師遭病人腳踹左下腹，護理師驗傷後提告，院方今晚發表聲明，院長室帶領護理部發起拒絕暴力簽名。

台中慈濟醫院表示，日前涂姓護理師替74歲簡姓男病患更換點滴輸液時，病人拒絕後突然出腳，踹踢涂護師左下腹，看護也受到驚嚇，連忙制止，但已讓涂護理師疼痛難忍。

醫院指出，涂護理師驗傷後確認挫傷決定提告並到警局報案，醫院院長室主管與護理部主管等，均關心慰問，事發當夜，警員至病房訊問病人，當事人否認踹人。涂護理師次日仍負傷當值晚班，但仍感疼痛，隨後由主管安排休假。

醫院今晚表示，知情護理同仁除慰問受傷同仁外，也紛紛譴責暴力，由院長室帶領護理部發起拒絕暴力簽名同時宣示，只要病人對醫護人員施加暴力，將訴諸法律嚴格追究。1060227

(中央社)