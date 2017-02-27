木棒聯賽》打線受封鎖 穀保無緣第5冠
高中聯賽自93學年度起，將「木棒組」賽事獨立舉辦，之後穀保家商共4度在木棒聯賽封王，而今年是隊史第8度闖進冠軍戰，但今天(27日)交手平鎮高中，全場受限於古林睿煬的壓制，僅擊出2支安打，終場以0比4遭完封，無緣隊史隊5冠。
此戰是穀保在本學年度首度碰上古林睿煬，打線完全沒有發揮，總教練周宗志說：「球員適應上有點太慢，沒辦法突破他的直球，練習賽對到文化大學、新北市的時候，對速球都掌握得不錯，但今天小朋友打得綁手綁腳。」
即使是關鍵的冠軍戰，穀保仍把王牌林鋅杰留在牛棚，讓高二的林瑞祥掛帥先發，周宗志表示：「林鋅杰在今年木棒聯賽都是後援為主，最多投3到4局，所以不敢冒險排他先發，林瑞祥則是在今年聯賽的投球內容都很不錯，扛起球隊3大先發之一，把這角色扮演得很好。」
林瑞祥主投3.1局，被敲3支安打，失2分(1分自責分)，林鋅杰則是在6局上登板，後援4局，被擊出4支安打，失1分(非自責分)，周宗志提到，整體來說，這次投手整體表現都在預期之內，但此戰攻擊端的表現應該可以再好一點。最終挑戰木棒、鋁棒「雙冠」失利，周宗志也直說：「很可惜。」
(中時電子報)
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