奧斯卡烏龍再添一樁 澳設計師照片誤植
奧斯卡頒獎晚會宣布最佳影片時搞世紀大烏龍，另一個較小的差錯是在向影藝界前輩、去年底過世的澳洲設計師派特森致敬時，放錯照片，放了張還在人世的朋友照片。
「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）報導，奧斯卡頒獎典禮向已故前輩致敬，與星際大戰的莉亞公主嘉莉·費雪（Carrie Fisher）、喜劇泰斗金懷德（Gene Wiler）和流行象徵王子（Prince）同列的還有設計師派特森（Janet Patterson）。
派特森分別以「鋼琴師和她的情人」（The Piano）、「妮可基嫚之風情萬種」（The Portrait of a Lady）、「奧斯卡與露辛達」（Oscar and Lucinda）和「璀璨情詩」（Bright Star）4次入圍奧斯卡最佳服裝獎。
派特森在世期間十分注重隱私，奧斯卡向她致敬的橋段誤植她的長年合作夥伴及友人柴普曼（Jan Chapman）的照片。
這個差錯令柴普曼和派特森許多在澳洲影視圈的朋友不悅。
柴普曼發電子信對「綜藝」（Variety）表示：「珍妮特（派特森）是大美人，4度提名奧斯卡，錯誤沒被校正真是令人非常失望。」（譯者：中央社羅苑韶）1060227
(中央社)
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