筌聖爆發軟禁移工引發共憤 民眾發起拒買

高雄豆製食品老店「筌聖老家」，涉非法僱用且軟禁3名外籍勞工，其中女印尼移工「阿芳」遭軟禁14年，檢方去年底依人口販運罪起訴業者夫婦，但業者蔡嘉聘今日僅坦承雇用非法，否認囚禁，民眾已發起拒買，教育局也要求學校暫停採購筌聖老家食材。

高雄老字號豆製食品「筌聖老家」食品工廠涉嫌軟禁分別來自印尼、菲律賓等3名非法移工，其中31歲的印尼移工阿芳當年為了改善家計，獨自來台工作，並與剛滿周歲的稚兒分離，來台後，阿芳就被帶入筌聖工廠作業，不僅證件遭扣留，每天從清晨6時工作到晚上9時，沒假日也沒加班費，天天與豆干、豆腐及機器相伴，過著不見天日的日子。

另名印尼移工阿美也遭到同樣對待，來台工作在筌聖當黑工6年，整個人暴瘦10多公斤，體重剩不到40公斤，阿美忍無可忍，前年11月從積蓄拿出2000元購買手機，傳簡訊向印尼的家人向駐印尼代表處報案，高市警外事科會同鼓山分局去年1月29日查獲，全案近日才曝光，另名菲律賓籍的非法男性勞工，住在工廠也形同軟禁。

雖然被控涉嫌軟禁3名非法外籍移工，但業者蔡嘉聘今日出面喊冤，坦承違法雇用移工是他們的錯，願意跟社會大眾致歉，但絕無軟禁移工或扣除薪水的情形，最近幾天因工廠休假，才沒有立即出來回應，坦然接受各界責難，也期盼司法還給他們清白。

筌聖事件爆發後，知名的里仁有機食品業者緊急宣布，暫停與荃聖老家的合作，里仁南區門市的筌聖豆製品全數下架，並有消費者發動抵制，對此，蔡嘉聘說，只能「坦然接受」。

高市教育局緊急調查全市營養午餐食材來源，發現105學年度第2學期計有102校使用筌聖老家豆製品食材，已先依「食品衛生安全預防性下架原則」，公告要求各校採取預防性的措施，將筌聖老家食材全部下架。

橋頭地檢署起訴書指出，「筌聖老家」食品公司涉嫌軟禁外籍移工案，檢方認定「筌聖老家」負責人鄭為宗、蔡嘉聘夫妻違法讓3名外勞每日超時工作15小時，每月僅休假2至3日，還苛扣每人每月1800元到4800元的仲介費，依違反人口販運防制法第32條第1項，意圖營利以監控方法使人從事勞動與報酬顯不相當之工作，將鄭姓夫妻起訴，最重可判處7年有期；另2名仲介業者楊子葳、蘇岳廷因謊報外勞逃逸詐取仲介費，被依詐欺、偽造文書罪嫌起訴。檢方表示，全案去年11月8日起訴，案件仍在法院審理中。

(中時)