姚王戀分手爆4原因 王心凌駁這一點

王心凌26日證實和姚元浩分手。（圖／中時資料照）

藝人王心凌和姚元浩26日驚爆4年情斷，隨後雙方公司也證實兩人「退回朋友」關係，分手原因引發外界揣測，傳出卡在王媽媽那一關是主因外，兩人個性差異也是其一原因，但對此說法，王心凌有話要反駁！

姚王戀破局，雙方僅證實和平分手，沒多加說明，外傳分手原因之一有個性差異大，指姚元浩熱愛戶外運動，王心凌不愛曬太陽，但據《自由時報》報導，王心凌看到此說法，則大呼「我哪有不愛曬太陽啦！」

而經紀人也透露王心凌目前心情平靜，這幾天都和媽媽在家，下月則又要往返大陸、台灣兩地，開始忙碌行程，今年也預計會有音樂作品和大家見面，藉工作療情傷。

(中時電子報)