筌聖坦承非法雇工 否認軟禁

筌聖業者蔡嘉聘出面坦承非法雇工，但否認有軟禁一事(翻攝)

筌聖工廠被控非法僱用且軟禁3名外籍勞工，其中1名女印尼移工「阿芳」被爆剝奪自由14年，但業者蔡嘉聘今日出面表示，他們在雇用非法移工一事上的確有錯，但絕對沒有限制行動，希望司法能夠還他們清白。

蔡嘉聘表示，雇用非法移工就是錯、「沒什麼好辯解的」，她對社會造成的困擾，願意跟社會大眾致歉，對於各界責難也坦然接受，但絕對沒有軟禁移工或扣除薪水的情形。

她強調，阿芳等外勞都有工廠鑰匙和門禁卡，皆可自由進出工廠，也可自由對外打電話，不曉得為何會被說成軟禁，她相信司法會還她清白。

筌聖中午也在官網由筌聖第三代負責人蔡嘉娉署名發出聲明，表示公司認錯坦承非法使用外勞，但沒有剝削且無拘禁，聲明稿一再表示抱歉、致歉，對於相關細節並未多交待。

聲明內容為：近幾日媒體的報導，筌聖做說明如下:1、本次事件是去年（105年）1月底發生的；2、針對非法使用外勞的部分，我們坦承是有的，也對此深感抱歉！但是，絕對沒有剝削，甚至拘禁外籍員工之情事！3、目前我們早已將相關事證、物證等資料，送交檢調司法單位，依循司法途徑處理中，我們會尊重司法的判決，相信經過司法機關的審查後，必會還我們的清白！4、在此，也為我們所造成的負面影響，再次向社會大眾深深得道歉！

(中時)