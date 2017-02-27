吉普車開進濁口溪熄火 連人帶車險滅頂
嘉義縣40歲簡姓男子昨天傍晚自行開車到茂林區賞風景，未料開車到多納高吊橋下方河床便道，吉普車連人帶車開進濁口溪，載浮載沈、情況十分危急，警方接獲報案趕到現場施救，簡男幸無生命危險，飽受驚嚇。
茂林風景區內濁口溪貫川山脈，因此地貌富涵變化，沿途風光明媚、景色怡人，著名地標不勝枚舉，例如：情人谷、紅塵峽谷、龍頭山、多納高吊橋等，逢假日遊客絡驛不絕，只為親近山水，更有不少遊客會駕車下至河床戲水。
2月26日傍晚5時40分，萬山派出所長吳文瑞接獲通報，指多納高吊橋下方濁口溪有一部吉普車連人帶車在河流中載浮載沈，吳所長立即聯繫轄內民眾駕另輛吉普車趕至現場，以鋼索將吉普車拉上岸，並拖至萬山所暫放，另準備棉被讓駕駛保暖。
警方調查，該車駕駛人簡姓男子，因久聞茂林風景區處處美景，故趁連續假期獨自一人從嘉義梅山駕車至茂林區遊覽，因路況不熟又見河水清澈，自認所駕吉普車可以穿越溪水，所以將車開下溪床，孰不知河水甚深，車輛因而熄火，連人帶車險遭滅頂，幸好警方即時到場拖救，否則恐遭不測。
簡男最後聯絡友人將車吊離，只是還沒看到美景，就要付出一筆不小的維修費，直呼得不償失。
(中時)
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