演活「朱火爐」變男神　吳鈴山45歲生日數百人搶參加見面會

吳鈴山過45歲生日，好友為他驚喜慶生。（經紀公司）

吳鈴山25日辦慶生會，百餘位粉絲湧進場。（粉絲提供）

琇琴、勇兔開心為吳鈴山慶生。（經紀公司提供）

吳鈴山與妻小溫馨吃飯低調慶生。（取材吳鈴山臉書）

吳鈴山非常愛老婆小孩。（取材吳鈴山臉書）

出道多年的吳鈴山，曾以智能不足的「康安」一角，讓五、六年級生觀眾留下深刻印象，直到這一年演出《甘味人生》中的「朱火爐」，才再創演藝事業第二春。2月27日是他45歲生日，他日前提早舉辦粉絲見面會，原本只開放50人報名，哪知超過500人搶著參加，讓他受寵若驚。事實上，他演出議長「朱火爐」雖是反派角色，卻讓不少年輕觀眾也喜歡他，臉書粉絲團人數半年成長兩倍。

不同於「朱火爐」劇中拋棄糟糠妻，陸續與「周曉菁」、「吳花」有感情糾葛，結婚10年的吳鈴山其實非常專情，又重視家庭與老婆小孩，他說，家人與粉絲是他最珍惜並感恩的人。因此，今年是他入行這麼久首度舉辦見面會，「有次到宜蘭發現這家很棒的異國風味餐廳，想說如果在這麼遠的地方辦見面會應該沒什麼人來，哪知，一開放報名，竟然湧進超過500人報名，最後篩選50個，不過見面會當天，還是有許多人在樓下等候，最後共100多人進場。」

他27日生日當天沒想要刻意慶生，只是低調地帶著老婆及小孩在住家附近隨性散步，找餐廳吃飯，看到一家牛排店就走進去，結果剛好店家有「四人同行、壽星免費」優惠，讓他賺到一餐，直呼幸運。他傍晚進三立拍戲，同部戲的同門師妹何依霈、林筳諭（勇兔）端出蛋糕為他慶生，連在隔壁棟錄《綜藝大熱門》的琇琴也衝過去，讓他一整天充滿生日的喜悅。

(中時)