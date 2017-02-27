天氣寒冷！馬祖海巡隊緊急後送救援

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馬祖海巡隊協助救援傷患。（葉書宏翻攝）

馬祖海巡隊26日晚間分別接獲西莒和北竿衛生所通報，各有1名病患，急需轉診至南竿就醫，請求派艇協助後送。

西莒守備大隊一名士兵因感冒服用普拿疼伏冒加強錠過量，恐有生命危險需立即後送至南竿醫院救治；北竿一遊客因意外不慎跌倒，右背部遭受大力撞擊，醫師診斷疑似右腎臟撕裂傷。

時值夜晚無交通船航班，獲報後立即派遣PP-3538巡防艇緊急出勤及莒光分隊線上警網PP-3578巡防艇，分別前往西莒青帆港和北竿白沙港接駁病患，於20時許安全抵達南竿福澳港，交由救護車轉送連江縣立醫院醫治，圓滿達成任務。

馬祖海巡隊指出，馬祖四鄉五島幅員遼闊，且離島間交通不便，緊急醫療後送為民服務是馬祖海巡隊責無旁貸的職責，海巡人員執勤不打烊遇有狀況隨時應變協助，執行馬祖離島間護送就醫及守護民眾安全工作。

(中時)