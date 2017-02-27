巴西嘉年華會 卡車意外添遺憾
巴西嘉年華會登場，里約熱內盧持續整晚的跳舞比賽今晚一開始就發生意外，一輛失控卡車上的大型花車撞上至少20名當時正在慶祝的民眾，造成多人重傷。
巴基斯坦「論壇快報」（Express Tribune）引述法新社報導，意外發生時正下著雨，這輛卡車就排在里約市一所森巴舞學校在森巴大道（Sambadrome）遊行的尾巴。
這輛卡車開得距離比賽場地入口圍籬太近，導致一些人無法躲開，其中3人重傷，包括1名女性新聞攝影，她的1隻腿嚴重粉碎。
發生意外的卡車上裝飾著象徵這個全球最著名嘉年華活動的華麗花車。
里約熱內盧衛生局長說，20名傷者中，「8人由救護車送醫」，其中包括3名重傷女性。
雖然有人受傷，而且地面上既有雨水又有血水，但嘉年華會很快又重新開始。
歷經兩年的嚴重經濟衰退和近13%的失業率，巴西民眾緊緊抓住今年嘉年華會的機會盡情發洩。（譯者：中央社周慧盈）1060227
(中央社)
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