馬祖芹壁祈夢　贈送祈夢枕

民眾前往芹壁龍角峰體驗芹壁祈夢。（葉書宏翻攝）

民眾前往芹壁龍角峰體驗芹壁祈夢。（葉書宏翻攝）

馬祖擺暝文化祭持續進行中，馬祖四鄉五島天天熱鬧，在南竿鄉復興村牛峰境熱鬧遶境，在南竿鄉介壽村也有遶境清道，正月可是馬祖各村的擺暝節慶，民眾到馬祖旅遊別忘了去體驗當天的遶境祈福活動。

龍角峰伍位靈公廟祈夢解夢由來已久，當天有事情要去請求仙翁指示方向的時候，最好自己帶一床被子，床墊廟方會準備，到了廟裡自己不要去找人聊天，虔誠的上一柱香在仙翁的香爐上面，然後心中默念把你要祈求的事情向仙翁說明，然後在廟方準備的床墊上或椅子上靜靜的休息。

如果有一個畫面從你面前閃過時，就必須起身，去擲杯問是否是這個夢來指示，如果是，而你自己懂得這夢境之中的意思就不用找解夢人解釋，如果你自己不懂仙翁夢中給的指示，那就可以去請廟方的人幫你去解夢。

今年龍角峰伍位靈公廟在正月二九請仙翁，也就是9點之後就可以來廟裡請求仙翁給予指示，至第二天早上結束。另外廟方提醒各位鄉親及信眾，開車前往的民眾請將車子停在上村停車場，走路下來比較有誠意，廟方門前及走坡道不提供信眾停車，只允許工作車來往，敬請見諒！

廟方提醒，廟方並沒有請任何人作為代表廟方幫你去祈夢，也就是說當你對祈夢這個程序還不完全了解的時候，可以請自願性的善心義工幫你祈夢或解夢，他會把夢境告訴你，但這位善心人士是自願性到廟裡當義工協助大家不是廟方請來的，廟方沒有義務幫大家祈夢，既然是善心人士自願性就要尊重對方的時間跟體力，不可強求他人，這一點請各方善男信女多多體諒了解。

每年這一天都會有許多信眾前來還願及祈夢，民眾可以先規劃好南北竿旅遊行程，又可前往芹壁龍角峰體驗芹壁祈夢，前200名還可獲得祈夢枕，數量有限送完為止。

(中時)