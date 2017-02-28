娶某大姊被酸性向 紳士休傑克曼罕見嗆辣回應

休傑克曼常帶妻子出席公開活動。（圖／達志影像）

「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）睽違11年造訪台灣，宣傳金鋼狼系列畢業作《羅根》，17年來休傑克曼曾為金鋼狼9度戴起狼爪，粗曠勇猛形象深植人心，而天生是好演員的他，也曾在《穿越時空愛上你》等片扮起斯文紳士，私下貼心、隨和、親切、潔身自愛的形象，更是讓出道多年來的他從未沾染任何不良新聞，被封零負評男神。

家庭生活方面，休傑克曼早在1996年與大他13歲的黛博拉（Deborra Lee Furness）結婚，不同於好萊塢分分合合成了常態，休傑克曼與黛博拉成為夫妻21年來，感情依舊堅定甜蜜，去年休傑克曼更在IG放閃慶祝結婚20周年，可見兩人相當懂得細水長流之道，是難得的模範夫妻。

休傑克曼與妻子、女兒逛街溜狗。（圖／達志影像）

追溯休傑克曼與老婆認識經過，1995年他剛出道時參與電視劇《Correlli》，因此和姊姊級的黛博拉相戀，隔年結婚，黛博拉曾訂下規矩，不跟同劇組演員約會，也不跟小於30歲的男子交往，偏偏當年28歲的休傑克曼出現使她動心，讓41歲的黛博拉打破限制，休傑克曼也說第一次遇見黛博拉時，「我的人生從來沒那麼確定，她就是我要共度一生的對象」。

婚姻幸福，但休傑克曼的童年並不快樂，據《Parade》報導，休傑克曼8歲時雙親離婚、母親拋下他，使他在12、13歲前總是有滿腔怒火，小時候常在遊戲中瘋狂用頭將金屬置物櫃撞出凹痕，只為證明自身的強壯，看似自殘的行為，釋放了他多年來的情緒垃圾，其實也是他日後能完美詮釋金鋼狼的養分。

休傑克曼常被拍到與妻子甜蜜互動。（圖／達志影像）

而黛博拉步入家庭後，為了專心當好人妻角色，常被外界酸暴肥、老氣，甚至還有人稱休傑克曼是同性戀，因兩人至今沒有子嗣，僅靠認養育有一兒一女，對此，休傑克曼2009年被白目記者問性向問題，一向溫柔親切的他罕見略帶嗆辣語氣回應：「妳在問我是不是GAY嗎？這問題過時了，就像我問妳是不是老處女」，語氣中相當保護家庭與妻子。

然探究兩人結婚多年不生主因，或許與黛博拉兩度小產有關，香港天王周潤發傳昔因陳薈蓮流產，為疼惜老婆不再求子，相當愛妻的休傑克曼或許也因此尊重太太，於是決定領養小孩，之後兩人也用行動證明有無生子絕非影響婚姻主因，前年休傑克曼和太太上脫口秀，吐露維持婚姻秘訣就是兩人絕不分開超過兩星期，且夫婦倆有共識，永遠將家庭放在第一順位。

(專題報導)