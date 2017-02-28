強！巴菲特的加州度假別墅46年漲了73倍

「股神」巴菲特，靠著投資致富，身家達741億美元。(美聯社)

巴菲特加州度假別墅。(取自villarealestate)

「股神」巴菲特，靠著投資致富，身家達741億美元。他1971年花15萬美元買下位於拉古納海灘(Laguna Beach)的海景別墅供家人度假使用，如今他打算出售此屋。而這棟面積達335平方米，白色簡約風格的別墅，過了46年後漲了73倍，欲售1,100萬美元。

巴菲特表示，他會買這間房子主要是因為第一任妻子蘇珊(Susan)喜歡，沒想過其投資潛力，但蘇珊在2004年去世後，他就很少再來這住，所以打算賣掉它。多年來，這加州別墅多用於家庭度假，一家人常在夏天和聖誕節到此。

據《華爾街日報》報導，雖然購房的價格不高，但巴菲特表示這些年來他花了不少錢改造這座房子。這屋位於富人雲集的翡翠灣(Emerald Bay)封閉式社區，離海很近，從屋內可直接欣賞海景。但沒有選擇直接臨海的房子，除了保護隱私外，還有怕吵。

億萬富翁巴菲特節儉出了名，室內沒有任何一件可凸顯富豪身份的奢華家具或電器。這房擁有六間臥室，隨著家庭成員越來越多，他還曾買下隔壁相鄰的房子，以招待來訪賓客。為方便，他讓人搭建樓梯作為兩間房子的橋樑。但隔壁房子在2005年賣掉了。

(中時電子報)