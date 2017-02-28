踏青不用跋山涉水 堤頂大道週遭有潛藏秘境
2月底花草已爭先恐後吐新綠，是出門踏青的好時機。其實，踏青不見得要跋山涉水到郊外，像是住在台北市的人，只要前往內湖堤頂大道周遭，就能看到許多潛藏的美景秘境，例如與基隆河一堤之隔、比鄰社區的帶狀公園，還有穿插在都會叢林裡的小綠肺、兼具傳統與現代的商圈市場…等。
北市公園處指出，民眾可騎著腳踏車，漫遊在堤頂大道周遭的公園美景，附近有明水公園、上下塔悠公園、金泰公園與洲子1、2號公園，建議大家就近探訪，紓緩都會區平日較為緊湊的生活步調。
明水公園位於北安路538巷口、鄰永安國小，面積約1公頃，是一個小巧卻機能豐富的公園。走進公園內，映入眼簾的是滿滿綠意，有挺拔的大王椰子、茂盛的水黃皮、色彩豐富的臺灣欒樹，以及洋玉蘭、櫻花、楓香、鳳凰木、榕樹、茄苳、豔紫荊等十餘種喬木。
此外，開闢於民國85年的上塔悠、下塔悠公園，面積各約1.3及2.4公頃，呈東西向走向狹長帶狀分布，西起明水路，東至基湖路，共長約1.4公里，東接金泰公園，形成總長約2公里的美麗綠帶，公園裡的花樹隨四季綻放，如阿勃勒、大花紫薇、台灣欒樹、紫薇等。
至於洲子一號環保公園，則位於內湖科學園區商辦大樓林立區域，周邊種植落羽松，冬季葉色轉紅。公園內有另有樟樹、烏臼、榕樹、茄苳、楓香等大型喬木；洲子二號公園更是內湖唯一具有噴水池景的鄰里公園，還是個環保公園。
(中時電子報)
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