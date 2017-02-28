人妻女星因228家道中落 外婆累死母幫傭
女星伊能靜前年嫁給秦昊，婚後幸福生活令人稱羨，但其實她身世坎坷，外公楊元丁曾任基隆市議會副議長，後來在228事件中遇害，從此無人敢再接近伊能靜家人。
伊能靜與前夫哈林(庾澄慶)從交往到結婚，有傳哈林母親一直嫌伊能靜家世不好，伊能靜母親更曾公開反擊，抱怨「庾家老是說我們家世不好，我們也是名門啊」因為伊能靜的外公曾任基隆市議會副議長。
去年228紀念日當天，伊能靜就在微博有感而發，「外公當時因反腐被槍殺。常聽人說我們家世不好，也許我們本來可以含著金湯匙，但因為外公的正直，於是留給我們的不是財富而是榮耀。」、「雖然媽媽會憤怒228奪走了她父親，讓原本副市長千金的她淪為幫傭，但是有些人會活在更大的歷史里，我支持祖輩的情懷，並會以他的正直作為榜樣。出生平凡並不可恥，我驕傲自己的血源，哪怕被恥笑出生低。」
伊能靜也因為228事件家道中落，一度窮到連鞋也沒得穿，外婆也因此累死，「228事件後沒有人敢靠近我們家，怕因此受牽連。媽媽說一夜之間，家不成家。外公被開六槍，卻連後事都不敢做。白色恐佈一直至今，媽媽還會恐懼。」
(專題報導)
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