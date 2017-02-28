最早的「導遊」 傳說是他們...

「閒人」也是一種職業?傳說宋朝是這種人是現在「導遊」行業的緣起。圖為一群旅行團的成員正聆聽身穿桃紅衣的導遊講解景點故事。(圖/達志影像 shutterstock)

許多人出遊選擇跟著旅行團，除了沿路景緻是旅程重點之外，導遊的服務態度，往往也左右了旅人們的心情。你知道當初「導遊」這行業是怎麼演變而來的嗎？

最早在《孫子兵法》中，曾有「不知山林險阻、沮澤之形者，不能行軍，不用嚮導者，不能得地利」等的語句，「嚮導」一詞出現，相當接近現在導遊的角色。不過善於爬梳典籍找出古時與現代生活脈絡的作家吳鉤認為，導遊作為一種職業，最早可能出現在宋朝。

吳鉤指出，當年這批人叫做「閒人」，不過不是因為他們甚麼都不會，相反的，這些人「能文、知書、寫字、善音樂」，他們多半陪當時的富家子弟，打探遊憩時能觀光並飲宴的地點、幫忙買物、提供遊玩時的休閒娛樂等，並以此賺錢養家，這批「閒人」堪稱現代導遊的鼻祖。

除此之外，宋朝還有個「四司六局」的機構，形式頗像現在的遊客服務中心，也提供當地導覽諮詢服務。不過如果口袋不深的遊客，請不起導遊或導覽人員，也可以買份「地經」，就像是現在的旅遊地圖，圖上標注有來往道路、里程、可供歇腳的的旅店等，旅遊服務由現在看來堪稱先進。

由「閒人」演變成「導遊」經過漫長年代，但現代稱職的導遊不但得上知天文、下知地理，對導覽景點的歷史典故也都得娓娓道來，彷彿就是真人谷歌大神，沒有熱忱很難勝任。下次跟團旅遊時，不妨靜下來聽聽他們滿腹的故事，對景點的記憶應該會更活化更有趣。

(中時電子報)