因228遠遁大陸 台共創始人謝雪紅曲折一生

1948年於北京參加第一屆中國人民政治協商會議的謝雪紅。（圖/大陸網站）

屆滿70週年的228事件，至今仍是台灣社會的一道「歷史傷疤」，在這場大時代的漩渦中，捲入了不少重要人物，其中被視為「台灣首名女性革命家」的謝雪紅，不僅是日治時期台灣共產黨的創始人之一，最後更因228事件遠走對岸，最終客死異鄉而未能歸葬故里。

原名謝阿女的謝雪紅，出生於1901年的彰化，幼年因家貧而被賣給台中洪姓人家作為童養媳，後逃家到製糖廠擔任女工，獲得霧峰林家親戚資助，於1919年前往日本學習，中間曾前往青島等地而開始接觸共產主義。返台後經營西服店，更於1921年加入台灣文化協會，開始參與台灣的社會運動。1925至1927年共3年時間，是謝雪紅最大轉變期，前往上海大學社會系遊學，年底更遠赴蘇聯莫斯科東方大學就讀，正式學習共產主義思想，並改名為謝雪紅。1927年於上海租界成立台灣共產黨，並擔任首屆主席，返台以國際書局掩護活動，卻仍多次被日本當局逮捕入獄。

當年台灣的日語報紙對謝雪紅（前排左二）等人的報導，後排中立者為其後來的夫婿楊克煌。（圖/網站歷史圖片）

1948年參加第一屆政協會議的台盟成員，（由左至右）田富達、楊克煌、謝雪紅、李偉光、王天強和林鏗生。（圖/台盟官網）

隨著抗戰勝利後，國府派遣陳儀出任行政長官，負責接收和復員台澎兩地，但其種種作為卻讓島內的族群衝突、通膨高漲、物資缺乏，累積的情緒終在1947年2月28日台北市區的一起私煙查緝衝突中點燃，而3月2日在台中被推舉市民大會主席的她，隨即開始組織民兵，攻佔台中市各區的機關單位與軍營，並與當地部隊和學生改組為「二七部隊」，與隨後入台的國軍21師於埔里展開戰鬥，但最後在寡不敵眾和孤立無援的狀態下，於5月份與夫婿楊克煌潛逃香港，至死未曾返回台灣。

謝雪紅（圖左）與其後來的丈夫楊克煌（圖右）合照。（圖/台盟中央官網）

抵達香港的謝雪紅一行人，宣布成立今日中共建政後，八大民主黨派之一的「台灣民主自治同盟」。更於1949年10月1日與毛澤東、周恩來等人共同在北京天安門上見證，並參與第一屆中國人民政治協商會議，曾出任華東軍政委員會委員、中國婦女聯合會副主席等職務。更一度在1950年年初，將台盟遷往上海，與中共華東局祕密訓練未來「解放台灣」後的接收幹部，但最終在韓戰爆發影響下告終。也讓因韓戰得以喘息的國府，開始大規模清除島內的「中共同路人」，而作為大陸官方長期臺籍代表的謝雪紅，也在文革時期遭台盟自家人批鬥，最終於1970年病逝於北京，1986年由中共中央平反，遷葬至八寶山革命公墓。

七十年過去，228事件仍是台灣社會一條深能見骨的傷痕。對於謝雪紅等輩的早期參與者，曾為她製作紀錄片的台灣公視給出了相對公正的評價，「謝雪紅的出身決定她無產階級革命的信仰，加上日本對台灣之暴虐殖民，身為女性的她，深感於父權與殖民者之雙重迫害。…憑著天生的領導才能，成立台共。武裝部隊與國軍部隊抗爭，顯現其非凡的氣魄，在在不讓鬚眉，足為女性爭自由的典範。下半生長住中國大陸地區，但仍心念家鄉，爭取台灣人民之權益。」

(中時電子報)