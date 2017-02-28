患子宮肌瘤＋巧克力囊腫＋氣喘 閃亮三姊妹小珍卸貨倒數
昔日本土女團「閃亮三姊妹」自淡出演藝圈後，三人各有不同發展，二姊「小珍」江佩珍退居幕後當製作人，和製作人老公甯宜文婚後3年傳出懷孕喜訊，去年9月還挺4月孕肚出席記者會，預計下月剖腹生產。雖然懷孕後仍常忙於工作，但其實她患有海洋性貧血、子宮肌瘤、巧克力囊腫，史得懷孕過程相當艱辛。
據《蘋果日報》報導，小珍剛懷孕前2個月時，有過不明出血的狀況，4個月時更因海洋性貧血、子宮肌瘤、巧克力囊腫的原因而孕吐嚴重，還曾吐到掛急診。憶起當時，小珍曾向腹中寶寶喊話「你如果要跟我，不能再讓我受苦，不然保不住你了」，神奇的是，寶寶貌似聽到媽媽心聲，小珍也成功不再吐了。
沒想到7個月時，小珍氣喘又發作，還咳到盜汗，送了2次急診，被醫生提醒氣喘藥不能停，不然生產麻醉時，恐會直接送加護病房。
就算懷孕過程受盡折磨，身為製作人的小珍仍天天跟著劇組到處拍片，被封為「史上最強孕婦」。而小珍也特地算好日子剖腹生產，寶寶生日剛好和閃爸同天，而夫妻倆目前雖還沒想好兒子名，但已取好暱稱「小太陽」，進入卸貨倒數階段，小珍也坦言時間越近、越開始感到緊張，但仍藏不住將升格人母的喜悅幸福感。
(中時電子報)
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