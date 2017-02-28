無名英雄上街頭　228平反轉型正義特展

228國家紀念館現正舉行「人民力量，打破禁忌，二二八平反與轉型正義特展」，策展人邱萬興以複刻遊行旗幟、布條、標語牌等形式，重現1987年228事件平反運動現場。（邱萬興提供）

228國家紀念館現正舉行「人民力量，打破禁忌，二二八平反與轉型正義特展」，策展人邱萬興以複刻遊行旗幟、布條、標語牌等形式，重現1987年228事件平反運動現場。（邱萬興提供）

1987年228事件全台平反運動廣告文宣。（邱萬興）

「人民力量，打破禁忌，二二八平反與轉型正義特展」展覽會場以文學、絹印版畫表現228受難者心情。（邱萬興提供）

邱萬興以手繪方式重現當年手寫標語。（邱萬興提供）

「人民力量，打破禁忌，二二八平反與轉型正義特展」展繪現場，圖為記者會當日，鄭南榕遺孀葉菊蘭（右2）於展繪現場所重建的鄭南榕編輯室。（邱萬興提供）

228事件今年屆滿70週年，228國家紀念館現正展出「人民力量，打破禁忌，二二八平反與轉型正義特展」，策展人邱萬興以復刻版的遊行旗幟、布條、標語牌，重現1987年228事件平反運動現場。

「不管是以鮮菊花取代棍棒上街、或是以稻草紮出控訴對象的形體，這都是當年的創意，如果街頭運動少了好的文宣，就會少了許多活力。」邱萬興表示。

現年57歲的邱萬興，早年任職民進黨中央黨部，擔任《民進報》美術設計兼攝影，也負責文宣傳單設計。因緣際會之下結識鄭南榕，就此踏上街頭運動之路，一做30年，台灣諸多群眾運動如228事件平反運動、農民運動、救援雛妓華西街大遊行、反核等，都有他的身影及他所製作的道具、布條。

邱萬興是桃園觀音鄉人，人稱「小邱」，他在家中排行老么，上有5個哥哥，父親是打鐵匠，但他不想繼承父業，而是選擇最愛的美術，畢業於復興美工，主修雕塑。他表示，在排版尚未電子化、連書局也還沒有影印機的1980年代，所有的文宣品只能仰賴手工繪製、排版。邱萬興說，當年願意從事街頭運動文宣設計的人真的很少，因此他經常單打獨鬥完成工作，最高紀錄是一個人連續寫了三天三夜的布條，把整綑布寫完，「幸好在復興美工的各種繪圖訓練基本功非常扎實，我也算是學以致用。」

此次展出內容，以1987年228事件平反運動為主軸，除了復刻重現當年遊行現場，重建鄭南榕自焚前的總編輯室，還有台灣首座228紀念碑模型，同時也集結多幅長期紀錄群眾運動的攝影師作品，包括宋隆泉、黃子明、劉振祥等人，以及藝術家林耀堂所創作的絹印版畫《菊花與警棍的對峙》（二二八平反運動篇）、《漫漫長夜的低泣聲》（受難者家屬篇）等。

邱萬興表示，當年和許多無名英雄無懼警棍、勇往直前上街頭，其實都不是為了自己，而是為了公眾權益。這次特展，也是向當年在街頭上，未曾留下姓名的多位無名英雄致敬。「人民力量，打破禁忌，二二八平反與轉型正義特展」展期今起為期3年。

(中時)