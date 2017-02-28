陳明忠談228 兩岸長期分裂造成價值觀衝突

高齡87歲的陳明忠，對於兩岸局勢的未來仍然很關心，他希望兩岸能和平共榮統一。(圖/許劍虹攝)

今年是228事件70週年，因此「逢10擴大紀念」，兩岸都會有各種紀念方式，國史館出了新的歷史檔案，而中國大陸則要紀念台灣共產黨在228事件過程扮演的角色，肯定他們反對壓迫的奮鬥。台灣共產黨確實在228期間，組織過「二七部隊」，並且是國軍21師登陸台灣後，持續與政府對抗的勢力。現在多數的二七部隊成員都已故去，而陳明忠先生是少數現在還在世的見證者，而且他個性爽朗，毫不保留的有問必答，因此他所親歷228事件與台灣、二七部隊整個前因後果，特別具有分析價值。

台灣的日殖時代並不美好

陳明忠先生出生於1929年，因此在16歲之前，他體會過台灣的日殖時代。據他所描述，雖然他們家是地方上的大地主，與日本政府的關係也不算差，不過陳明它忠很快就體會到當時人與人之間是不平等的。高雄中學的日本學生高傲囂張，經常譏笑他是「清國奴」，令許多台灣人非常生氣，經常用「日本狗」這種字眼私下罵日本人，而皇民家族的台灣人也高高在上，他們的地位界於日本人與台灣飲間，同時對日本人獻媚，又瞧不起自己的同胞，因為許多台灣人私下批評皇民台灣人是「三腳仔」，因為日本是狗，台灣是人，皇民是介於人與狗之間。

至於當時的物資條件，陳明忠回憶當時午餐就看的出家境的優劣；陳家是地主，有白米飯配酸梅(稱為愛國便當)，而多數的台灣人就只能吃蕃薯和蕃薯葉了。陳明忠覺得白米飯食之無味，反而沒有新鮮的蕃薯簽好吃，因此他會與其他同學交換吃，其他同學都覺得他很傻，不知白米飯的珍貴稀缺。

陳明忠與夫人馮守娥，都是被長期關押在綠島的政治犯，但特別難得的是，他們能平和的看待過往經歷。(圖/莊哲權攝)

到了太平洋戰爭爆發後，就連地主家庭也感受到物資匱乏了，日本政府收繳的糧食愈來愈沉重，要吃上一頓飽飯愈來愈不容易，也因為戰爭，學校裡軍事訓練的課程比重愈來愈高，搭配日本軍國主義的洗腦教育，就是要台灣青年能夠為日本犠牲。陳明忠天生聰明，很快就看穿這一切，多次質疑日本為提振士氣編造的故事。他回憶道：有個報紙寫「某日本飛行員被擊落，結果跳傘時傘不開，這位面臨死亡的飛行員努力讓自己面向日本天皇居所拜拜，表示為國忠誠。」陳明忠看畢立刻駁斥：「根本胡說八道，從飛機逃出難以分辨東南西北，如何面向天皇居所?」如果他就挨了打，理由是「汙辱英靈。」

陳明忠很快就認定日本必敗無疑，因為美軍轟炸的次數愈來愈多，而日軍迎擊的次數卻愈來愈少。而且平時生活也備受岐視與挨打，又有什麼保衛日本的理由呢?因此他儘可能打混摸魚，寧可被處罰也不要認真操練，就這樣等到了日本投降。陳明忠回憶，在日本投降後，多數的台灣人是高興的，覺得終於揚眉吐氣。至於原先的皇民「三腳仔」，則顯得尷尬不已，他們會裝作自己先前沒有瞧不起人，口稱台灣光復真好，但心裡卻另有盤算。

光復後的好與壞

台灣光復之後，台灣突然解放思想、言論大開，各種出版品與報章都能在台灣發行，就陳明忠回憶，當時他就很喜歡看自由主義的《觀察》雜誌與共產黨的《展望》雜誌。至於如何從日語的書寫轉換成中文的書寫?陳明忠說，日語的漢字與中文是相通的，轉換並不困難，看久也就看會了。

此時陳明忠已從高雄中學畢業改讀台中農學院，有部分老師是留用日本人，更少數是台籍老師，而多數的老師就是外省老師，這些受過新文化運動的中國知識份子，教育的風格與日本老師極為不同，都是謙和客氣，對學生態度平等良好，不像日本老師動輒打罵。雖然這些中國老師語言不通，但是中文講義大致能看懂，有些課程還是英文授課；陳明忠極其聰明，買了本英漢字典，用一個月的時間就能完全融匯原文課本的內容。

陳明忠的妻子馮守娥，也對當年的外省老師深有好感。她回憶道，當時有個四川老師教地理，但是四川口音沒人聽的懂，考試大家集體交了白卷，老師難過的哭了，對大家說一定會好好學國語再來教大家。會對學生認錯哭泣的老師，在日殖時代根本可能想像。另外她也記得當時的外省音樂老師很優雅，能彈奏世界名曲。

但是光復初期，國府接收的亂象也很多。陳明忠回憶，原本台中機場數十架的日本飛機，由台灣人妥善保管，然後接收人員一來，就把整批的飛機通通銷毀，熔鑄成鋁製品，獲利都自己取走了。除此之外，他還曾看到某部隊的伙食兵拿大陸某軍閥的紙幣來買米，與台幣的匯率不通，還硬要老闆收下並且找錢，後來才知這鈔票早已不發行，根本一文不值。他還曾經遇到不講理憲兵，就硬要他跪下。類似的案件很多，全台灣的不滿情緒一直在上升，終於導致了228事件。

228事件的台中部分

陳明忠回憶，228事變發生時，自己正看完電影回到學生宿舍，結果延平中學的人來通知「台北已經開打了」，意思就是要大家一同響應，當時陳明忠毫不思索的就加入，先是參加市民群眾大會，就是在這時，首次看到台灣共產黨的主持人楊克煌與謝雪紅。

在大家的印象中，謝雪紅為了反抗日本人做了十幾年牢，因此大家都很欽佩，也就認定她為群眾領袖，然後就在群眾的要求謝雪紅的帶領下，幾乎是未遇抵抗的就佔領了台中縣警察局，收繳了武器，解散了警察，有些警察也加入到群眾行列。包括陳明忠，大家都分到槍與子彈，不過並沒有真正的指揮者。之後台中也建立了「台中二二八事件處委會」，主持人是當地仕紳林連宗、黃朝清、林獻堂等人，並沒有謝雪紅、楊克煌這些台共成員。

一直到國軍登陸以後，原先對抗政府的地方組織一哄而散，各地處委員也都紛紛解散，只剩下謝雪紅的二七部隊還堅持對抗到底，決定往埔里山區打游擊。二七部隊的總數也就5~60人，即使加入陳明忠被任命為小隊長，收納新加入的20位原住民成員，最多也就100多人。這個總數約1連的二七部隊，就在日月潭一帶與國軍戰鬥了幾天，最後陳明忠領了12人守烏牛瀾橋，結果黃金島提前撤退，謝雪紅不知所踪，防線不戰即潰的情況下，二七部隊就此終結。

之後陳明忠回到台中農學院，打包行李準備逃亡，結果同宿舍的朋友提醒他，要是逃亡被發現可能會被直接擊斃，當時陳明忠已被懸賞1萬元。不如就主動投案，因為台中農學院校長周進三已經與政府求情，而周進三校長是陳儀的妹婿，很有上層關係。校長希望政府能寛恕學生，最後就以制式悔過書的形式通知國軍21師，校方再帶著6名曾參與二七部隊的學生，正式到21師的師部向國軍認錯，就此取消了通緝令，也結束了屬於陳明忠的228事件。

陳明忠在談這場70年前的往事時，並沒有任何悲情與控訴，他認為一切都是自己的選擇，既然選擇對抗政府，那麼戰役失敗，被政府鎮壓也就沒有什麼怨恨的。

他認為228事件的發生，主要是台灣殖民50年造成的觀念差距，雙方有誤會與矛盾沒有能夠及時化解，最後擴大成蔓延全台的群眾事件。他認為，雖然日本人對台灣很壞，但是除了太平洋戰爭的最後4年以外，台灣在日殖時代沒有遇到太多戰爭。而中國則是相反，在甲午戰爭後，一直被列強侵略、戰禍不斷，與台灣比較，顯得更為貧窮落後，其中又以日本侵略中國最為兇狠，因此中國當然會對日本有極深的怨恨，這就反應到接收台灣的公務員與軍人的心理上。

光復之後的公務員與軍人，面對被日本統治50年的台灣，當然當成是日本人的地方，仇恨或是鄙視的情緒都有，兩者的衝突也就難以避免。而台灣人也有品德極壞的，總是藉機滋事鬧事，陳明忠就親眼看到228事件期間，一名台灣流氓正在暴打一名外省孕婦，還一直踩她的肚子，陳明忠趕忙阻止，並問他有什麼仇恨，而那名流氓僅說：「阿山仔就該打」這些人打無辜者很行，卻是欺善怕惡。當國軍登陸後，他們通通躲藏起來，只有二七部隊敢於與國軍對抗。

陳明忠也解釋，228事件一直被過份誇大，許多的悲情描述根本就不符事實，曾有人說高雄發生大屠殺，殺死30萬人，但是當時全高雄也才15萬，如何屠殺30萬呢?類似的誇大也發生在二七部隊的悻存者，包括黃金島、鍾逸人的事後描述，都有把自己講得過於英雄，陳明忠淡淡的說：「他們那樣說是他們的事，反正我看到的不是那樣。」

(中時電子報)