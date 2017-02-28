台中又傳一氧化碳中毒一家8口送醫
台中市今晚發生第二起一氧化碳中毒案，北屯區松竹路晚間10時40分許，一戶公寓內有家族11人，輪流洗澡後，陸續有人頭暈不適，共2男6女8人送醫，最小7個月大，其中4人意識不清。經送醫治療後都恢復清醒。
慈濟醫院表示，6名一氧化碳中毒傷患，分別是55歲藍女、14歲藍男、64歲黃男、34歲黃男、32歲黃女、3歲吳女，到院後意識清楚，目前已給予百分百高氧氣，以恢復過低的血氧濃度。
中國醫藥大學附設醫院急診部表示，送到該院的2名患者包括41歲女性，17歲女性及7個月女嬰，到院時經抽血檢查，其中41歲女因為血中含一氧化碳濃度超過20%，除給予純氧吸入治療，3人意識已經清醒但仍需住院觀察送入高壓氧艙進行高壓氧治療。
消防人員表示，他們到場時發現熱水器裝在陽台，陽台窗戶有打開，屋主藍女士說，當時大家輪流洗澡時窗戶是關的，陸續有人頭暈、昏睡，後來發現不對才打開窗戶，但已發生一氧化碳中毒現象。
(中時)
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