台中一夜2起洗澡頭暈 累計12人一氧化碳中毒

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台中慈濟醫院一夜收治2起9人一氧化碳中毒患者，急診室醫護忙翻。（院方提供）

台中慈濟醫院一夜收治2起9人一氧化碳中毒患者，急診室醫護忙翻。（院方提供）

34歲吳男抱著3歲女兒接受台中慈濟醫院護士檢查。（院方提供）

台中市一夜傳出兩起一氧化碳中毒事件，晚間7時許潭子區王姓、詹姓夫婦與2歲兒子送醫，3小時不到，北屯區再傳3男6女洗澡後頭暈不適，分送台中慈濟醫院及中國醫藥大學附設醫院急救。

慈濟醫院表示，稍早受治6名一氧化碳中毒傷患，分別是55歲藍女、14歲藍男、64歲黃男、32歲黃女、34歲吳男、3歲吳女，到院後意識清楚，目前已給予百分百高氧氣，以恢復過低的血氧濃度。

屋主藍婦說，住台北的親戚趁228連假到他們家相聚，總共有11人輪流洗澡，之後就有人陸續頭暈不適；藍婦還說，熱水器設置在陽台，有諒一些衣服，以前沒發生過這種事。

(中時)