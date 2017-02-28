配合聯合國 歐盟宣布制裁北韓新措施

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為落實聯合國制裁北韓決議，歐盟今天宣布對北韓採取進一步限制措施，包括禁止與北韓貿易煤炭鐵礦，及禁止提供新財政援助等承諾。

聯合國安理會去年曾針對北韓進行核子測試，通過制裁決議，歐盟對外事務部今天宣布，為減輕朝鮮半島與核試有關的區域緊張，歐盟將更廣泛的在貿易，運輸和金融部門方面採取限制性措施。

根據歐盟訊息，這些限制措施除包括限制與北韓的貿易，例如禁止進口煤炭、鐵礦等。

此外，歐盟也進一步在金融項目限縮北韓，禁止會員國提供贈款予北韓，以及新財政援助和優惠貸款的承諾。

聯合國安理會去年11月針對北韓核試做出制裁決議，明確表明國際社會反對北韓發展核彈計劃，維護國際柰止核武擴散體系完整性的一致立場。1060228

(中央社)