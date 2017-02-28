波頓：川普應重新協商一中
美國前駐聯合國大使波頓在媒體專訪指出，川普政府應重新透過協商，改變40年來美國的一中政策慣例，這項政策缺乏歷史觀點，已無法反應東亞現狀。
波頓（John Bolton）在華盛頓自由燈塔網站（Washington Free Beacon）27日刊出的專訪表示，一中政策本來就是模糊的，中方的看法是一回事，美方的想法是另一回事。
波頓強烈主張美國總統川普（Donald Trump）應重新透過協商，改變40年來一中政策的慣例，一中政策下美國不承認台灣的主權。
波頓表示，一中政策缺乏歷史觀點，無法反應當前東亞現狀，如今台灣民眾多自認是「台灣人」，而非「中國人」。
他說，美國與台灣和中國之間的關係，在這項議題（一中）上若清楚認定，會大有幫助，而不是讓（一中）措辭代表了所有事情，而卻是什麼也沒代表。
在中國政策上，波頓是華府長期的鷹派。他早前在保守政治行動會議（CPAC）公開向支持者說，川普政府必需清楚說明，台灣民眾若沒有一面倒的同意，中國和台灣絕對不會統一。
波頓還說，現在是美國（對一中）「建設性釐清」的時候。美國支持台灣人民，持續自主。
波頓預測，中國將是美國在21世紀面對最主要的策略性議題，川普應要求中方撤出南海與東海。
川普在國務卿與白宮國家安全顧問兩項內閣職務上，均未選擇波頓。不過川普曾公開表示，他同意許多波頓的看法，將來會和他討論不同的範疇。1060227
(中央社)
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