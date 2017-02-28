資生堂眼線筆出包 主動下架逾25萬支
日本化妝品大廠資生堂今天表示，所生產的1款眼線筆因塑膠材質的尖端部分有缺損的情況，主動下架25萬8000支。
資生堂主動下架的是商品名為「INTEGRATE killerwink gel liner」這款眼線筆當中，於去年2月至10月生產的黑色與茶色2種眼線筆的商品，總計25萬8000支。
資生堂表示，上個月中旬到本月中旬之間，收到3件客訴案，表示眼線筆的塑膠本體尖端部分有缺損的情況，使用者在畫眼線時，可能導致眼睛周邊受傷。
資生堂說，這款商品是在德國工廠製造的，在製造過程中，機器接觸到商品，導致商品破損。資生堂呼籲消費者不要使用上述期間所製造的這款眼線筆，並設洽詢窗口，接受消費者換取安全的商品。
資生堂發聲明說：「造成消費者極大的不安與困擾，深感抱歉。今後會更努力加強品質管理。」1060227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。