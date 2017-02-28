中市一晚兩起一氧化碳中毒 12人送醫
台中市一晚傳出二起疑似一氧化碳中毒，晚間19時在潭子區傳出一氧化碳中毒事件，晚間11時北屯區又傳出疑似一氧化碳中毒，消防人員分別將兩起事件的3人、9人送醫救治。
台中市消防局表示，晚間22時40分接獲報案，報案人指稱，1個多小時前太太有洗澡，洗完後有頭暈、昏睡情形，已經將門窗打開一個多小時，需要緊急送醫。
救護人員到場，將9人分別送醫救治，中國醫藥大學附設醫院表示，41歲婦女血中含一氧化碳濃度超過20%，除給予3人純氧吸入治療，恢復意識清醒後，收治住院，準備送入高壓氧艙進行高壓氧治療。
台中慈濟醫院表示，受治一氧化碳中毒6名傷患，分別是55歲藍女、14歲藍男、64歲黃男、34歲黃男、32歲黃女、3歲吳女，到院後意識清楚，目前已給予百分百高氧氣，以恢復過低的血氧濃度。
屋主表示，適逢二二八連假，台北的親戚到家中相聚，11人輪流洗澡，之後就有人陸續出現不適，熱水器裝在陽台，有晾些衣服，但以前沒發生過這樣的事。1060227
(中央社)
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