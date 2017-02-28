陸黨媒：薩德入韓 中國不排除「準斷交」全面抵制韓貨

圖為薩德－戰區高空防御飛彈系統，南韓一旦部署，中國將受影響。（圖取自環球網及俠客島）

中國外交部發言人耿爽27日警告南韓不要部署薩德。（圖取自大陸外交部）

針對薩德（Terminal High Altitude Area Defense，THAAD）入韓，中共黨媒文章表示，如果薩德最終部署在南韓，中韓關係將面臨「準斷交」的可能性。另外，中國也可能全面號召民眾懲韓，全面封殺韓貨。

南韓樂天集團董事會批准以換地方式，將星州高爾夫球場轉為軍用，提供駐韓美軍部署薩德反導系統。薩德入韓進程可望加快，估計最快五月，最遲七月在星州部署一套薩德反導系統。

中國外交部發言人耿爽27日除重申大陸一貫立場外，還表示，「我要再次強調，中方反對在韓部署『薩德』系統的意志是堅定的，將堅決採取必要措施維護自身安全利益，由此產生的一切後果由美韓承擔。我們強烈敦促有關方面停止相關部署進程，不要在錯誤道路上越走越遠。」

中共黨機關報《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」27日晚發表稱，薩德加速入韓，是中國非常不願意看到的局面，也是中國第一次面臨需要對南北韓進行「雙重打壓」，如果薩德最終部署在南韓，中韓關係將面臨「準斷交」的可能性。

文章稱，即使下一屆政府（南韓）想重拾中韓關係，薩德也是繞不過的坎兒。無論如何，這次韓國再想把頭一蒙、企圖蒙混過關，讓中國吞下安全苦果，是中國絕對不能容忍的事。

27日，人民日報所屬環球時報網發表題為「打擊樂天懲罰韓國，中國別無選擇」社評，其中重點除號召打擊樂天集團外，要求全面封殺、扺制韓風、韓流、韓貨。

社評說，打擊「薩德」不是中國廣大消費者的直接義務，中國沒有必要搞一個轟轟烈烈的抵制韓國貨運動。然而中國的國家安全與每一個國民息息相關，我們主張，中國人不妨「捎帶著（順便）」向韓國施以顏色，在不影響個人計畫的前提下，為維護國家利益做一份貢獻。

比如，最近和今後一段時間裡準備買車但還沒有訂車的人，可以繞開韓國的品牌，想買手機的人也一樣。韓國汽車和手機的可替代品實在太多了。有前往韓國旅遊計畫的人，如果已經做好了安排，盡可成行。沒有安排好的，就可考慮改變計畫。

社評指出，部署「薩德」沉重打擊了中韓之間的戰略互信，兩國關係勢必走向冰點。這對雙方都是損失，然而國際政治的拐點就是這樣。中國需準備長期面對幫助美國捅我們刀子的韓國，但只要中國保持大的發展勢頭，繼續全面崛起，韓國遲早會迷途知返。

(中時電子報)