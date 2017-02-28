川普將提預算案 增國防支出540億美元

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美國總統川普上任後所提出的第一項預算案將把國防支出大幅增加540 億美元，相應削減對外援助以及非軍事項目的支出。

不願具名的官員說，為強調川普所說「公共安全和國家安全預算」，案中將美國已屬全球最龐大的國防支出增加近10%。

這項預算案將送國會審核，上述官員說，案中「相應減少了非國防支出540億美元」。

「多數聯邦機構的預算將因此減少。」1060228

(中央社)