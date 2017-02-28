擊敗IS 美國防部提初步計畫

美國白宮表示，已接獲國防部就如何擊敗伊斯蘭國（IS）所提出的初步計畫。先前川普總統要求軍方領導人，另尋方法以擊敗敘利亞和伊拉克的聖戰分子。

川普競選時的核心訴求之一就是加速進攻伊斯蘭國，他指責前任總統歐巴馬政府，在這方面花費太多時間。

不願具名的官員表示，白宮將著手審查計畫中所提建議。

國防部發言人戴維斯（Jeff Davis）上校告訴記者，目前提出的是比較全面計畫的1個架構，針對的是全球的伊斯蘭國勢力，而不僅限於伊拉克和敘利亞境內。

他並說，國防部長馬提斯（Jim Mattis）今天稍後將就此計畫內容，向政府高層官員作簡報。1060228

(中央社)