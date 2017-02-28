川普增1.66兆國防預算

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川普起草的第一份預算案，國防預算約增加10%。(圖片取自美聯社)

美國總統川普自從上任以來，誓言要兌現保障美國安全的承諾，他27日提出起草的第一份預算案，預料增加540億美金（約1.66兆台幣）國防預算，據說這筆預算將花在打造軍艦和軍機上。

美國的國防預算比例已經夠高，據了解每年國防支出平均約6千億美元（約18兆台幣）。據了解這是川普起草的第一份預算案，國防預算約增加10%。

在此之下，多數聯邦單位將面臨預算刪減，外交援助也會減少，估計共和黨長期針對的環境保護署（EPA）預算可能刪，減將迫使國務院進行重整刪減旗下計劃。不少軍事專家也質疑增加國防預算的必要性。

(中時電子報)