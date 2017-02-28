反彈力道減弱 歐股小漲

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美國總統川普對激勵股市反彈所發揮的效應，今天似乎不彰，投資人在建立新部位前，正留意是否有川普能實現其稅賦計畫的證據。

某些分析師對美股將大幅修正的預測今天並未成真，歐洲主要股市倫敦和法蘭克福在鬆口氣之餘，勉強收高。

倫敦FTSE 100指數小漲9.30點或或0.13%，以7253.00點作收。

法蘭克福DAX 30指數攀升18.64點或0.16%，收在11822.67點。

巴黎CAC 40指數微跌0.06點，收4845.18點。1060228

(中央社)