《鬼怪》也要來了！ 3、4月來台韓星報你知

3、4月仍有許多韓星接力炸台。（圖／取材自各售票系統）

2017年才過2個月，就有超過20組韓國明星輪流撲台，讓粉絲荷包大失血，但這股「韓風」還沒結束，接下來3、4月更有不少人氣韓星接力來台，最讓粉絲尖叫的莫過於《鬼怪》雙帥也要來啦！尤其可能首度來台的孔劉，更是引爆眾粉的情緒，雖和「死鬼CP」的李棟旭貌似無緣合體，仍令大家期待破表。另外，也有今年將入伍的池昌旭、退伍後首度訪台的金在中，都讓粉絲直呼絕對要到場見歐巴一面，以下就盤點3、4月造訪台灣的韓星。

VIXX隊長N 3月5日將以個人身分來台辦見面會。（圖／取材自大衍喜文化傳媒股份有限公司）

男團VIXX今年邁入出道5週年，團員們近來忙於各自活動，其中，隊長N將出演接檔《VOICE》的《隧道》，飾演知道穿越30年秘密的員警，是個神秘的人物，讓粉絲備感期待。而他也將於3月5日首度以個人身分來台辦見面會，不僅有全場擊掌的福利，他更親自準備禮物要送給幸運粉絲，提前與台灣星光（VIXX歌迷暱稱）共度白色情人節。

池昌旭預計今年入伍服役，3月11日是他當兵前最後訪台。（圖／取材自售票系統）

池昌旭日前在《THE K2》扮演帥氣保鑣，擄獲不少粉絲心，主演的電影《被操縱的都市》近日在韓上映，也創下亮眼票房，此片也是他入伍前最後一部作品，隨著入伍時間接近，粉絲越來越捨不得，而在進軍隊前，他也宣布將於3月11日，3度來台舉辦見面會，約粉絲提早共度情人節。

鄭俊英預計3月19日登台開唱。（圖／取材自環球國際唱片股份有限公司）

鄭俊英出道4年，日前終於推出首張個人正規專輯「第一人稱」，尤其台灣版專輯除了原有的9首韓文歌曲，還特別收錄3首中文曲，作為給大中華地區財產（鄭俊英歌迷暱稱）。而鄭俊英上月25號在首爾順利結束出道以來的首場個人演唱會後，也將於3月19日登台開唱，距離上次2014年來台辦見面會已隔了3年多，讓台灣財產引頸期盼他的到來。

B1A4睽違3年，將於3月25日再度來台辦演唱會。（圖／取材自佳音娛樂臉書）

男團B1A4從2月起以首爾為起點開始在各地舉辦演唱會，日前結束紐約、芝加哥、舊金山、洛杉磯等4場演唱會後，終於在下月25日要來見台灣BANA（B1A4歌迷暱稱）啦！這也是他們睽違三年再度來台開唱，尤其祭出最高票價可以獲得擊掌福利，更是吸引大批BANA搶票，但現已傳出有多名粉絲在網上買票時遭到詐騙，提醒大家雖然很想見歐巴們，但買票時還是千萬要小心。

金英光3月25首度來台辦粉絲見面會。（圖／取材自寶輝娛樂臉書）

金英光因在《皮諾丘》飾演苦等女主角13年的癡情男二而爆紅，從未造訪台灣的他，將於3月25日首次來台舉辦粉絲見面會，台灣站也是他的亞洲區見面會首站，好友金宇彬特別推薦他台灣美食，令他相當期待可以來夜市吃小吃。此外，門票開賣短短1小時內就售出7成，得知粉絲熱情支持，他還激動落淚表示：「台灣粉絲好可愛，歐巴感受到你們的熱情應援，我們下個月見。」

金在中退伍後，4月1日首度訪台，且是第一次到高雄開唱。（圖／取材自HB Channel臉書）

JYJ成員金在中去年底結束21個月的軍旅生活，退伍隔天即辦了見面會和等待許久的粉絲們相見歡，並於1月從首爾站開跑，行經日本、香港、澳門、泰國辦《2017 KIM JAEJOONG ASIA TOUR in SEOUL “The REBIRTH of J”》亞洲巡迴演唱會，而4月1日的台灣站則是本次巡迴最終站，特別的是，金在中選在高雄巨蛋跟大家見面，這也是他首次造訪高雄，令他興奮表示非常期待。

蘇志燮4月2日第3度來台辦見面會。（圖／取材自佳音娛樂臉書）

「防空洞歐巴」蘇志燮日前終於結束電影《軍艦島》的拍攝，戲殺青後，公司也宣布了他將在4月份展開亞洲巡迴見面會「TWENTY : The moment」，4月2日將第3度來台辦見面會，讓眾蘇太太們已經摩拳擦掌等搶票，而此巡迴的第一站就選定台灣，可見其對台粉的高度重視。

李棟旭預計4月3日登台辦見面會，引爆粉絲期待。（圖／取材自寶輝娛樂臉書）

「地獄使者」李棟旭終於要來台灣啦！因《鬼怪》熱播讓李棟旭人氣再翻漲，趁勢展開亞洲巡迴粉絲見面會，下月12日在韓國舉行的見面會，1500張門票開賣不到1分鐘就秒殺，可見其火紅程度，而他事隔6年，終於要再訪台灣了，雖然目前尚未公開其他詳細售票資訊，僅公布4月3號在台大體育館舉行見面會，但已有大批粉絲等著見「阿使」一面。而同樣擁有火爆人氣的孔劉，據悉將於4月底來台，《鬼怪》雙帥輪流炸台，想必屆時又會造成一股搶票潮。

(專題報導)