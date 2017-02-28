民調：過半美民眾認為媒體對川普太嚴苛
川普認為有些媒體總報導中傷他的假新聞，因而對他們宣戰，禁止CNN、紐約時報等新聞媒體，參加白宮的新聞簡報。川普與新聞媒體的鬥爭日益白熱化，美國一項新民調顯示，超過半數約51%的美國人認為現在媒體對川普太過嚴刻。
據了解，這項民調由《華爾街日報》和美國全國廣播公司新聞共同進行，共訪問1,000人。結果顯示，雖然41%受訪者則認為媒體報導公平客觀，但約51%的受訪者覺得自從川普當選後，媒體對他的態度就太過嚴苛，53%的人認為媒體誇大川普政府的問題，45%的人覺得報導的事實正確無誤。調查還發現，這些受訪者中，認為新聞媒體和精英們誇大川普執政問題的人占40%，因為川普帶來的改變讓他們感到不安飽受威脅，僅有6%的人認為媒體對川普批評的砲火不夠猛烈。
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川普出席「保守派政治行動會議」（CPAC）致詞時表示，「我想讓大家知道，我們正在抵制假新聞」，他強調，「假新聞是人民的敵人」，部分媒體「可怕、不誠實」，對美國與人民造成巨大傷害。
(中時電子報)
文章來源：http://www.aim.org/don-irvine-blog/slight-majority-of-americans-think-media-coverage-of-trump-is-too-tough/
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