美猶太社區遭威脅 恐反猶太主義重現

我要評比

北美猶太社區中心（JCC Association of North America）表示，美國至少有11個州的猶太社區中心和學校今天接獲炸彈威脅。這是今年第5波這樣的威脅，令人擔心反猶太主義重現。

這11個州分別是阿拉巴馬、德拉瓦、佛羅里達、印第安納、馬里蘭、密西根、新澤西、紐約、北卡羅來納、賓夕法尼亞和維吉尼亞，所有威脅似乎都是惡作劇。

某些猶太社區中心已經是今年第2次或第3次被迫實施威脅評估演練。

北美猶太社區中心幹部波斯納（David Posner）發表聲明說：「聯邦官員必須採取迅速而協同一致的行動，以查明然後逮捕作惡者，這樣的人企圖在我們族群內散布焦慮和恐懼。」

警方昨天表示，賓州1座猶太墓園內有大約100塊墓碑遭人推倒；而大概1週前，聖路易（St.Louis）的猶太墓園也發生過類似破壞事件。1060228

(中央社)