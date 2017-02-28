白宮：楊潔篪到訪 短暫會川普

白宮發言人史派瑟今天說，大陸國務委員楊潔篪訪問華府，除與白宮國安顧問麥馬斯特會談，在離開白宮前，也向美國總統川普簡短致意，「這是（美中）展開對話的機會」。

對於川普從當選後質疑美國的「一中政策」、到最後重回美國立場，究竟美國從中獲得什麼？史派瑟僅笑著說，川普不會公開討論他的談判策略，而「總統永遠都有收穫」。

史派瑟（Sean Spicer）今天在每日新聞簡報會上回答記者提問時，做上述表示。

有中國媒體記者問，川普上任後、中國派出首位資深官員訪問華府，而白宮對楊潔篪的訪問及與他會面有何期待？

史派瑟先說，楊潔篪和中國駐美大使崔天凱今天於白宮會晤剛接任白宮國安顧問的麥馬斯特（H.R. McMaster），以及川普的女婿、白宮資深顧問庫許納（Jared Kushner）和其他官員，中方有6名代表出席。

他還指出，會議結束後，楊潔篪在離開白宮前也把握機會，和川普短暫打招呼致意，「這是（美中）展開對話的機會」，也討論雙方共同關切的問題及國家安全。

美國記者追問，有很多美國民眾因相信川普所說「中國強暴了美國」才投票給他，川普當選後也和台灣的總統蔡英文通話，又說「不清楚為何美國要被『一中政策』束縛」、「包括『一中』在內都在談判協商中」；上任後卻又與大陸國家主席習近平通話，同意「遵循美國的一中政策」，到底美國從中國得到了什麼？

史派瑟則說，他不會公布川普與習近平對話的細節，而川普是應習近平要求，經過討論後，「重申『一中政策』」，川普不會想公開討論談判策略。記者追問：「難道美國什麼都沒得到嗎？」史派瑟則笑說：「總統永遠都有所收穫！」記者再問，「那是什麼收穫」？史派瑟沒有回答。

對川普提名愛阿華州長布蘭斯塔德（Terry EdwardBranstad）擔任美國駐中國大使，史派瑟也很有信心地認為，布蘭斯塔德了解中國的經濟情勢，也有豐沛的中國人脈，會為美國爭取最多機會，相信他的提名案會得到參院大力支持。1060228

(中央社)