75架737MAX 波音望再奪印度2千億新機訂單

波音有望再次搶下印度航空訂單，這次是來自第二大的捷達航空。圖為現役的737機隊。（達志影像/Shutterstock）

美國航空製造商波音（Boeing）再次傳出好消息，繼先前成功搶下印度香料航空（SpiceJet）220億美元（約7,066.5億台幣）的訂單後，又再次於印度市場開花結果。印度第二大的捷達航空（Jet Airways）打算擴編機隊，將有很大的可能向波音訂購75架新款的737 Max客機，訂單總價值上看75億美元（約2,304億台幣）。捷達航空目前擁有印度國內約17%的市占率，僅次於靛藍航空（IndiGo）的40%。

據《印度教徒報》（The Hindu）報導，印度市占率第二的捷達航空，有意在今年擴編旗下的機隊，與當前市場龍頭靛藍航空一較高下。《印度教徒報》引述波音高層表示，捷達擬新購入75架新型的737 MAX客機，訂單總值高達至少75億美元（約2,304億台幣），除了窄體客機外，捷達也還在考慮購入數架廣體的787-9型客機。目前擁有114架客機的捷達，過去和印度其他航空一樣，都是空中巴士（Airbus）的愛用者，但隨著波音成功搶進先前香料航空的大筆訂單，也讓這個新興市場逐漸轉向美國航空製造商。

捷達航空最大對手、也是印度航空的龍頭靛藍航空。圖為該公司的A320客機。（達志影像/Shutterstock）

新興的印度航空市場，目前市場龍頭靛藍航空獨霸國內近4成的市場，但隨著競爭者增加，讓整個市場變化動盪快速，包含捷達在內，尚有走吧航空（GoAir）、亞航印度（AirAsia Bhd）和香料航空加入戰局，除了讓逐漸增加的印度中產階級旅客受惠外，也讓波音能成功打入，過往一向是空巴鐵粉的印度航空市場。波音去年底就看好龐大印度市場，研判未來20年內，印度將需要添購至少1,850架新機，總市值上看2,650億美元（約8.14兆台幣）。

成立於1993年的捷達，以孟買（Mumbai）國際機場為基地，在印度本土及國際市場提供超過400個定期航班，來往於全球76個城市。曾一度是印度最大航空公司，卻因機票削價競爭敗給靛藍航空而讓出龍頭寶座。2012年成功加入星空聯盟（Star Alliance），並迎來阿布達比（Abu Dhabi）的阿提哈德航空（Etihad Airways）以3.7億美元（約113.7億台幣）購入捷達24%股份的投資。

(中時電子報)