轉世？川普與「巴頓將軍」驚人相似 ...

巴頓將軍(左)和川普(右)外貌和眉宇間散發的氣勢十分相似。(圖片取自abovetopsecret.)

有人把川普合成入巴頓將軍的照片，簡直是一個模子刻出來。(圖片取自abovetopsecret.)

美國川普總統鮮明的人格特質，一直是人們津津樂道的話題，而更有人拿美國歷史上最偉大的將軍之一巴頓將軍（George Smith Patton, Jr.，1885—1945）和他做比較，認為他們有驚人的相似點，對比照片，不僅外貌相像、也都具有口無遮攔的大砲性格。出生富裕熱愛運動，強硬、勇往直前的領導風格都如出一轍。巴頓將軍1945年在一場車禍後去世，次年川普出生。如此的巧合更讓許多網友認為川普是巴頓轉世。

喬治‧巴頓（George Smith Patton, Jr.，1885—1945）是美國陸軍四星上將， 1970年上演的奧斯卡影片《巴頓將軍》讓他成為美國家喻戶曉的英雄。他是美國陸軍四星上將，以在第二次世界大戰歐洲戰場先後指揮美國陸軍第7軍團和第3軍團而聞名。

兩人背景相似，均出生富裕，熱愛運動，而且投身軍旅。巴頓出身富裕的軍人世家，長大後入讀軍校，一生為打仗而生。此外巴頓熱愛運動，曾代表軍隊參加在斯德哥爾摩舉行的1912年夏季奧林匹克運動會「現代五項」的比賽，總體成績排名第五。川普則是出生富裕的商人家庭，父親擁有地產帝國，川普從小調皮搗蛋，父親也曾把他送到軍校，鍛鍊他的心智。川普也熱愛運動，尤其是棒球和橄欖球。曾經是學校棒球以及橄欖球代表隊的成員，1964年還擔任棒球隊隊長。

另外，兩人強硬的鐵血風格，直言不諱的大砲性格，更是如出一轍。巴頓勇猛果斷，有「血膽將軍」之稱，在他領導下的士兵有時調侃道：「我們的血，他的膽量」。儘管如此，巴頓還是廣受其部下的愛戴。巴頓在戰場上奉行簡單、勇猛的準則。他認為戰爭是簡單、乾脆、無情的，所以需要既簡單又無情的人把戰爭進行到底。」他說，「贏得戰爭的方法就是打敗敵人。」「不讓敵人進攻你的辦法就是你去進攻他，不停地向他進攻。」他咄咄逼人的猛烈攻勢讓人質疑，而巴頓的回答則是：「只要有一點慢下來，你就是在謀害人命。」巴頓一定程度上鼓舞了盟軍士氣，加快了第二次世界大戰的勝利結束。

反觀川普，從政治素人挑戰總統大位，絲毫不畏懼的他，向來「實話實說」，敢於挑戰「政治正確」。而他口無遮攔的犀利言論，雖然飽受批評，也是贏得選民心的原因。

川普面對邊境問題毫不妥協，放話說要築牆，他說：「我將會蓋一座很棒的牆，沒有人比我更會蓋牆。這個牆不會花很多錢。我會在我國南邊與墨西哥的交界處蓋一道牆並且叫墨西哥政府付所有的錢。」而事實證明，他不只說說而已，更決定玩真的。

如同他在選前信心滿滿說道：「如果我現在直接在第五大道開槍射殺別人也不會流失任何選票，就是那麼不可思議。」而上任後川普也迅速頒布禁止7國穆斯林入境美國的禁令，雖然暫時停擺，也顯現川普對象承諾的決心。

喊著「讓美國再度偉大」的川普和「為神而戰」巴頓，不可諱言都為美國歷史締造了奇蹟，也許有些人不喜歡他們，但他們勇往直前的堅毅性格，都是另一種現代典範。

(中時電子報)