今氣溫稍回升 明下半天冷氣團南下 週五探10度

今僅迎風面的宜花地區有地形性的短暫雨，北部、台東地區及中南部山區也可能有零星短暫雨。(中時資料照)

今大陸冷氣團逐漸減弱，白天氣溫稍微回升，宜花及大台北東側有短暫雨，中南部日夜溫差較大，不過明天下半天開始隨著另一波冷氣團南下，各地氣溫又會開始下降，中部以北空曠地區下探10度左右，預計要到週六白天後氣溫才會回升。

根據中央氣象局資料顯示，今北台及宜蘭、花蓮高溫可略回升到18至21度，中部地區及台東高溫約23、24度，白天氣溫較為舒適，而南台則較為溫暖，高溫可達26、27度，不過各地清晨夜晚氣溫仍較低，中南部日夜溫差較大，須適時添加衣物。而在降雨方面，今僅迎風面的宜花地區有地形性的短暫雨，北部、台東地區及中南部山區也可能有零星短暫雨，其他地區則大致為多雲到晴的天氣。

到了明天下半天，隨著另一波大陸冷氣團南下，深夜到週四清晨北部、東北部氣溫又會再度下降，其他地區週四晚上也會開始降溫，全台有感。預計此波冷氣團會影響到週六清晨，最低溫下探10度，不過這波冷氣團水氣不多，僅會為迎風面的東半部地區及北部山區帶來點水氣。

空氣品質方面，今南部、金門及馬祖地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)