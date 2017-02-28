川普會楊潔篪 圖恢復美陸平穩關係
在美國和中國大陸關係緊張的情況下，美國總統川普今天首次面對面會見大陸領導官員楊潔篪。白宮表示，楊潔篪到訪讓雙方有機會商討共同的安全利益。
楊潔篪是大陸分管外事工作的國務委員，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）說，今天楊潔篪在與白宮新任國家安全顧問麥馬斯特（H.R.McMaster）以及擔任白宮資深顧問的川普女婿庫許納（Jared Kushner）進行會談後，經過引介和川普短暫會面。
史派瑟在例行簡報中說：「在會談結束後，我相信國務委員（楊潔篪）在引介下，有機會趁離開之前和總統打聲招呼。」
他在提到和楊潔篪的會談時說：「這是個機會，可以展開對話，和他們談談雙方共同的國家安全利益。」
楊潔篪的國務委員會地位超越外交部長，他是川普元月20日就職以來，第一位到訪白宮的大陸領導官員。
他在前來華府之前，上週曾與美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）通過電話，相互確認了雙方保持建設性關係的重要性。
這是世界兩大經濟體歷經川普勝選後初期的風波後，設法恢復雙邊平穩關係的最新舉措。1060228
(中央社)
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