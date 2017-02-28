期待川普再「送大禮」 道瓊連12日再創新高

美國新總統川普將於明日迎來首次國情咨文演說，外界都在等他的新經濟政策。（圖/美聯社）

今日美國各大股市指數普遍呈現樂觀狀態，道瓊工業指數（Dow Jones industrial average）更是連12日再創新高，也創下自1987年以來漲幅的最長時間。投資者普遍預期，新總統川普（Donald Trump）在白宮宣告調昇國防預算9%後，將能在週二的國會演說當中，再次提出減稅、重大建設預算和其他有利商業的政策。

據美國廣播新聞網（ABC）報導，美國股市今早收盤時普遍抱持樂觀預期心理，在強勢股拉昇之下，普遍呈現上漲趨勢。其中道瓊工業指數更是連12日創新高，創下自1987年「黑色星期五」（Black Friday）之前最長漲幅，小漲15.68點、以20,837.44坐收。而S&P 500指數上漲2.39點、納斯達克科技指數（Nasdaq）上漲16.59點。同時間，川普在白宮宴請各州州長時，宣布未來將調高約9%的國防預算「大禮」，也讓洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、諾格（Northrop Grumman）、波音（Boeing）和雷神（Raytheon）的股價皆應聲上揚，而投資人也預期川普將在明日的國會演說中，提出重要的減稅、國內重大建設計畫等催化經濟的政策。

美股的道瓊工業指數也在預期心理下，不僅衝破2萬點新高，還創下自1987年以來的最長漲幅時間。（圖/美聯社）

美國最大的國防製造商洛克希德馬丁，也在川普宣布增加國防預算後上漲。（圖/Google Finance網站）

川普將於明日前往國會山莊（United States Capitol），參與參眾兩院的聯席會議（United States Congress Joint Session），並做出上任後首次國情咨文（State of the Union address）的演說。在國情咨文前夕，即對外拋出540億美元（約1.66兆台幣）的國防預算大禮，也讓投資者更加期待他的經濟政策。分析師基納漢（JJ Kinahan）表示，「市場目前呈現驚人地成長，但所有的基礎都建立在預期心理，預期川普的減稅、建設計畫等新的經濟政策，也期待他明天的國情咨文內容。」

(中時電子報)