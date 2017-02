川普戰媒體 小布希：自由媒體為民主不可或缺

同屬共和黨的前總統小布希,在27日受訪時表示,自由媒體為民主所不可或缺。(圖片取自cnbc)

美國總統川普對媒體的反擊愈演愈烈,更嗆聲部分媒體「可怕、不誠實」,對美國與人民造成巨大傷害。而同屬共和黨的前總統小布希,在27日受訪時表示,自由媒體為民主所不可或缺,更直言「我們需要獨立媒體來讓像我這樣的人承擔起責任」。

小布希卸任後鮮少出現在螢光幕前,27日他罕見現身國家廣播公司(NBC)招牌節目「今日秀」(The Today Show),為其新書「勇氣的肖像:三軍統帥向美國勇士的致敬」(Portraits of Courage: A Commander in Chiefs Tribute to Americas Warriors)宣傳。

小布希在接受「今日秀」獨家訪問時,被問到川普近日開戰媒體有何看法,他表示:「我認為媒體是民主不可或缺的元素。」他還透露在自己的兩屆總統任期中,曾不遺餘力嘗試說服俄羅斯總統普丁接受自由媒體。但他話鋒一轉表示,當我們自己都不願意擁有獨立的自由媒體時,就很難勸說他人去接納獨立的自由媒體。

不過他強調,權力使人上癮,腐蝕人心,而媒體監督濫用權力者顯得很重要。

(中時電子報)