川普戰媒體 小布希：自由媒體為民主不可或缺
美國總統川普對媒體的反擊愈演愈烈，更嗆聲部分媒體「可怕、不誠實」，對美國與人民造成巨大傷害。而同屬共和黨的前總統小布希，在27日受訪時表示，自由媒體為民主所不可或缺，更直言「我們需要獨立媒體來讓像我這樣的人承擔起責任」。
小布希卸任後鮮少出現在螢光幕前，27日他罕見現身國家廣播公司(NBC)招牌節目「今日秀」(The Today Show)，為其新書「勇氣的肖像：三軍統帥向美國勇士的致敬」(Portraits of Courage: A Commander in Chiefs Tribute to Americas Warriors)宣傳。
小布希在接受「今日秀」獨家訪問時，被問到川普近日開戰媒體有何看法，他表示：「我認為媒體是民主不可或缺的元素。」他還透露在自己的兩屆總統任期中，曾不遺餘力嘗試說服俄羅斯總統普丁接受自由媒體。但他話鋒一轉表示，當我們自己都不願意擁有獨立的自由媒體時，就很難勸說他人去接納獨立的自由媒體。
不過他強調，權力使人上癮，腐蝕人心，而媒體監督濫用權力者顯得很重要。
(中時電子報)
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