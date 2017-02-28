楊潔篪訪美向川普當面致意

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中國大陸國務委員楊潔篪27日與會國安顧問麥馬斯特舉行會談，並當面向川普總統致意。(圖片取自美聯社)

白宮發言人史派瑟表示，刻在美國訪問的中國大陸國務委員楊潔篪27日與會國安顧問麥馬斯特舉行會談，並當面向川普總統致意。

史派瑟在白宮每日新聞簡報中回覆記者詢問表示，楊潔篪和中國駐美大使崔天凱一行6人27日與麥馬斯特、白宮資深顧問庫許納等人舉行會議。會議結束，楊潔篪在離開前並有機會向川普總統短暫打招呼致意。「這是展開對話的機會」，也討論雙方共同關切的問題及國家安全。」

楊潔篪應美國政府邀請，於27日至28日訪問美國，就中美關係及共同關心問題與美方高級官員交換意見。

有記者追問，川普當選後和台灣的總統蔡英文通話，並表示不知為何美國需受「一中政策」約束，除非美中就貿易等事項達成交易。後來川普又重申「一中政策」，「他這麼做，從中國大陸得到什麼回報？」

史派瑟表示，不會透露川普與中國大陸國家主席習近平的談話詳情，但強調，是應習近平的要求，經雙方討論，川普才重申「一中政策」。史派瑟說，「總統並不想談論他的談判策略」。

該記者再追問，「所以美國沒有得到什麼嗎?」；史派瑟未正面回應，僅笑著說，「總統總是有收穫。」，記者問，「什麼收穫?」，史派瑟則未回答。

至於川普提名為駐中國大陸大使的愛阿華州州長布蘭斯塔德能否順利獲得參議院支持，史派瑟表示，布蘭斯塔德了解中國經濟情勢，人脈豐沛，相信他會獲得兩黨廣泛支持，並為美國爭取最大機會。

(中時)