楊潔篪訪美向川普當面致意
白宮發言人史派瑟表示，刻在美國訪問的中國大陸國務委員楊潔篪27日與會國安顧問麥馬斯特舉行會談，並當面向川普總統致意。
史派瑟在白宮每日新聞簡報中回覆記者詢問表示，楊潔篪和中國駐美大使崔天凱一行6人27日與麥馬斯特、白宮資深顧問庫許納等人舉行會議。會議結束，楊潔篪在離開前並有機會向川普總統短暫打招呼致意。「這是展開對話的機會」，也討論雙方共同關切的問題及國家安全。」
楊潔篪應美國政府邀請，於27日至28日訪問美國，就中美關係及共同關心問題與美方高級官員交換意見。
有記者追問，川普當選後和台灣的總統蔡英文通話，並表示不知為何美國需受「一中政策」約束，除非美中就貿易等事項達成交易。後來川普又重申「一中政策」，「他這麼做，從中國大陸得到什麼回報？」
史派瑟表示，不會透露川普與中國大陸國家主席習近平的談話詳情，但強調，是應習近平的要求，經雙方討論，川普才重申「一中政策」。史派瑟說，「總統並不想談論他的談判策略」。
該記者再追問，「所以美國沒有得到什麼嗎?」；史派瑟未正面回應，僅笑著說，「總統總是有收穫。」，記者問，「什麼收穫?」，史派瑟則未回答。
至於川普提名為駐中國大陸大使的愛阿華州州長布蘭斯塔德能否順利獲得參議院支持，史派瑟表示，布蘭斯塔德了解中國經濟情勢，人脈豐沛，相信他會獲得兩黨廣泛支持，並為美國爭取最大機會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。