美股續收紅 道瓊再創新高

我要評比

美股今天繼續收紅，道瓊工業指數再創歷史新高。

然而在美國總統川普明天晚上向國會聯席會議發表演說之前，投資人大致屏氣凝神，以留意川普所承諾減稅和支出計畫的細節。

道瓊工業指數上揚15.68點或0.08%，以20837.44點作收。

標準普爾指數小漲2.41點或0.10%，收在2369.75點。

科技股那斯達克指數漲16.59點或0.28%，收5861.90點。1060228

(中央社)